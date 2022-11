Waarpraatsje: Freed in bui

DE JOUWER – It waar begjint wat mear te lykjen op it waar dat by dizze tiid fan it jier heart

Tongersdeitejûn en yn ’e nacht reint it in skoft. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it 8 graden.

Freed skynt de sinne sa út en troch, mar der is ek bewolking en der falle in pear buien, miskien wol mei tonger. De meast matige wyn komt út it súdwesten, mar rommet yn ’e middei nei it noardwesten. It wurdt 13 graden.

Yn it wykein is it skier. Sneon bliuwt it, sa goed as, drûch, mar snein wurdt dochs wol wat in wiete dei.

Jan Brinksma