Waarpraatsje: Efkes winter

DE JOUWER – It wie in strieminne en ferreinde tongersdei. Fan freed ôf wurdt it in pear dagen in hiel stik kâlder, mei kâns op wat froast.

Tongersdeitenacht is it druch. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is matich, mar by de kust lâns stiet in bytsje mear wyn. It wurdt 4 graden.

Freed wurde de ferskillen yn Nederlân hiel grut. Yn it noarden soe it earst sa út en troch noch wat reine kinne, mar geandewei wurdt it drûch. De wyn komt út it easten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It sil net folle waarmer mear wurde as 5 graden, wylst it yn it suden wol 11 graden wurde kin.

Sneon it it drûch en kâld, mar snein sil it stadichoan wer mylder wurde. Der kin dan ek wat winterske delslach falle.

Jan Brinksma