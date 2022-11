Waarpraatsje: Drûger

DE JOUWER – Nei in woansdei mei rûnom yn Fryslân buien, krije wy no in pear drûge dagen. Fan freed ôf is der ek mear sinne.

Woansdeitenacht wurdt it drûch. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 9 graden.

Tongersdei is de loft berûn mei sa út en troch ek wat sinne. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei 13 graden is it oan ’e mylde kant.

Freed knapt it waar fierder op.

Jan Brinksma