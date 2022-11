Utrikking Fear oan SFBO op It Hearrenfean

Op woansdei 2 novimber 2022 waard op it Hearenfean de Fear yn de Broek, de heechste ûnderskieding fan de Ried fan de Fryske Beweging, útrikt oan it SFBO Kennissintrum Meartaligens Jonge Bern (fierder SFBO). De Fear en in oarkonde waarden útrikt troch Reinder Reitsma (ynterim-foarsitter fan de Ried) oan Sytske de Boer, direkteur fan it SFBO. Fierder wiene oanwêzich Johanna Zaagmans (sekretaresse SFBO), Jitske Dijkstra (liedster fan It Bernetreintsje) en Jehannes Elzinga (bestjoerslid Ried). De Fear bestiet út in mei de hân ynkleure linofyk fan byldzend keunstner Fedde Hoekstra en in byhearrende oarkonde.

De útrikking wie yn pjutteboartersplak It Bernetreintsje, in suksesfol foarbyld fan hoe’t jonge bern yn it Frysk opheind wurde. De waarme sfear soarget derfoar dat de pjutten harren daliks thúsfiele.

It SFBO makket him al sûnt de njoggentiger jierren tige fertsjinstlik as ynformaasje-, kennis- en stipepunt op it mêd fan meartaligens en taalstimulearing yn de foarskoalske perioade. Benammen op it mêd fan it begelieden fan Frysk- en twatalige pjutte- en berne-opfang is it SFBO tige warber. Fan de 400 pjutteboartersplakken yn Fryslân wurkje hjoed-de-dei sa’n 275 mei in formeel twatalich belied en dat tal wurdt noch alle jierren heger. Mei tank oan it SFBO komme bern al jong mei it Frysk yn oanrekking. Dat is namste wichtiger omdat bern taalidentiteit ûntwikkelje as likernôch trijenheal jier binne.

Op grûn dêrfan hat de Ried fan de Fryske Beweging, dy’t him ynset foar it behâld fan de Fryske taal en kultuer, besletten om de Fear yn 2022 ta te kennen oan it SFBO.