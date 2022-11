Trump wol fannijs presidint fan ‘e Feriene Steaten wurde

Donald Trump wol syn put dien meitsje. De Amerikaanske âld-presidint makket fannijs gading oan ‘e presidintssit fan syn lân. Dat hat er yn de nacht fan tiisdei op woansdei buorkundich makke. Hy is de earste presidintskandidaat fan de Republikeinske Partij foar de ferkiezings fan 2024.

“Om Amearika fannijs grutsk te meitsjen, meitsje ik jûn buorkundich dat ik in smeet doch op it presidintskip fan ‘e Feriene Steaten”, sei Trump op in politike gearkomste by syn hûs yn Mar-a-Lago. Hy sinspile mei dat sizzen op ‘e gjalp Make America Great Again (“(Lit ús) Amearika fannijs grutsk meitsje”), dy’t er brûkt hat by syn eardere kampanje foar it presidintskip.

Trump wie fan 2017 oant 2021 presidint fan ‘e Feriene Steaten en kipte derút troch syn gauris ûnberoaide útspraken. Hy wurdt fertocht fan ferskate misdieden yn syn presidintetiid, wêrûnder it oansetten fan minsken ta de bestoarming fan it Amerikaanske parlemintsgebou nei de ferkiezing fan Joe Biden ta nije presidint yn 2021 en it omtoarkje litten fan geheime oerheidsdokuminten.

It hat der in soad fan dat de ferkiezing in kar tusken twa âldbazen wurdt. Donald Trump is 76 jier âld. De notiidske presidint Joe Biden hat ferline wike te witten dien dat er ek wer gading meitsje sil oan it presidintskip. Biden is op ‘t heden 79 jier âld.