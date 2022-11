‘Tongebrekker’ is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. Sigrid Kingma: “In dichter hat ellinde nedich om oer te skriuwen, sizze se. Mar der is ek soks as tefolle kar-út. Foar wa’t it allegear net mear byhâldt, biedt de Dichter fan Fryslân in rymjend oersjoch fan wat der oan nijs út binnen- en bûtenlân op ús ôfkommen is de lêste tiid.”De Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse binne werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân.

Tongebrekker

Nei Trinus Riemersma

‘Ik kin net oer gedonder

Ik kin der noch minder sonder’

Hy hie gewoan gelyk mei syn gedonder:

in oanhâldende slykstream en we sitte derûnder.

Iisberchslaad oerlibbet Britske plúsjeplakkers

fakânsjefreonen wurde kopskopkakkers

ynsensitiviteitsproblematyk

wat langer it wurd, wat minder panyk

besykje ierdbevingsynspeksje, want

kinst fluitsje nei ynflaasjekorreksje.

Skriuw yn op in ynspiraasjesesje

tsjin dy simmertiidhjerstdepresje

bingewatch oarlochspropaganda – nijs

yn de yncheckrige foar in fleantúchreis

broadsje lavawoarst giet firaler

as Den haach nei de fuotbalfinale.

Elkenien is etysk dieder

slavedriuwer de heechste bieder

ramptoerist krijt keuzestress:

in reinbroek of dochs cocktaildress

taslachslachtoffers út de moade

selsscankassa mist streepkeskoade.

De ûnnochtsiker hat neat te lijen

sûkelaarjepipernuten lizze by de ierdbeien

en foar elts lestich lang wurd

is der ien koarte ferfanger

mar dat klinkt sa freeslik hurd

net oer de tonge te krijen.

Sigrid Kingma | Dichter fan Fryslân