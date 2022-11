Súdwest-Fryslân wol wenjen op it wetter yn Heech ûndersykje. Yn plak fan op te heegjen, it lân ûnder wetter rinne litten. Súdwest-Fryslân wol nei in, mooglik ikoanysk, wetter-wen-konsept sjen, dat antisipearret op takomstige opjeften mei klimaat, skjin wetter en natuerdoelen. Tsjerkesleat yn Heech is de lokaasje dy’t dêrfoar nei foaren skood wurdt.

It kolleezje fan Súdwest-Fryslân wol ferskate duorsume ambysjes byinoar komme litte yn it wetter-wen-konsept: biobasearre bouwen, alternative enerzjymooglikheden en klimaatadadaptyf ûntwikkeljen. It wenkonsept soe in koöperatyf karakter krije kinne as it giet om nutsfoarsjenningen lykas enerzjy of wetter.

Michel Rietman, wethâlder wenjen en wetterbehear, hat hege ambysjes: “Wy wolle in eksperiminteargemeente wêze. In gemeente dêr’t wy sjogge nei hoe’t we dingen mooglik meitsje kinne. It Feangreidegebiet, dêr’t ek de Tsjerkesleat yn leit, is gjin gemaklik gebiet om te bouwen. Mar al sûnt iere dagen sykje wy yn Fryslân nei oplossingen om mei, en net tsjin of op kosten fan, de natuer te wurkjen oan de maatskiplike opjeften dêr’t wy foar steane. Dat moat hjir ek sintraal stean.”

Net opheegje, mar ûnder wetter rinne litte

De lokaasje Tsjerkesleat yn Heech is al langer foar wentebou yn byld. De gemeente hat ferskate petearen mei merkpartijen fierd. De konklúzje is dat merkpartijen op ’e lokaasje kânsen foar wentebou sjogge, mar de priis akseptabel hâlde, in útdaging wurdt. De reden dêrfoar is de grûn dêr’t op boud wurde moat. De lokaasje leit nammentlik op in lytse polder. Om dat terrein gaadlik foar wentebou te meitsjen, binne, neist ekstra opheging fan de grûn, ferskate maatregels nedich om wetterrobúst bouwe te kinnen. Dêr binne folle mear kosten oan ferbûn as wenstich, mei hegere huzeprizen as gefolch. En dat is net akseptabel neffens de wethâlder.

Tradisjoneel bouwe liket dus gjin opsje. Rietman sjocht wol oare mooglikheden: “Wy binne in wetterike gemeente, wy witte better as wa dan ek yn Nederlân hoe’t wy mei wetter omgean moatte. As wy it terrein net opheegje, mar just ûnder wetter sette en dêrmei romte meitsje foar betelbere wetterwenten. Ik sjoch dêr noch folle mear kânsen mei mooglikheden om fan it net ôf en klimaatadaptive ûntwikkelingen.”

Kolleezje hopet op stipe fan gemeenterie

De rie moat meikoarten beslisse oer it al as net beskikber stellen fan in tariedingskredyt. Dêrmei wol de gemeente ûndersykje yn hoefier’t de duorsume ambysjes foar de Tsjerkesleat realistysk binne.