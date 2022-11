Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

Ynstjoerd

Okkerdeis wie ik by de Fedde Schurerlêzing. Schurer wie in tige betûft sjoernalist mei in brede blik, fier oer de grinzen fan ús moaie provinsje hinne, haw ik my fertelle litten. Soe er út en troch net meilydsum skodholle hawwe, as er hjirby west hie? Mysels gie betiden de grize oer de grouwe. Ryksboumaster Francesco Veenstra hold in ferhaal oer planne foar de takomst. Wat wy no dogge hat ynfloed oer hûndert jier. Eltsenien koe him dêryn lykfine. Deputearre Avine Fokkens propagearre: ‘de Lelyline helpt ús provinsje fierder.’

De oare sprekker, Sijbe Knol fan de FNP, ferwiet Fokkens mei dy plannen koartetermyntinken. Neffens Knol moatte wy de fokus net op de ferbining mei de Rânestêd lizze. Wy moatte benammen ynvestearje yn ús eigen provinsje. It grutste part fan de minsken yn Fryslân wennet op minder as 15 kilometer fan it wurk. Dy hoege gjin flugge ferbining mei Parys. Wy binne in regio yn Europa en hawwe hjir alle foarsjenningen om ússels te rêden. Ynstimmend mompeljen út de seal. Iksels waard der grimmitich fan. Hollân links litte lizze, betsjut Europa links lizze litte!

Wat wy no dogge, hat ynfloed oer hûndert jier. Deputearre Fokkens ferhelle oer de treinline tusken Ljouwert en Swol. Dy stamt út de tiid fan Abraham Lincoln (om 1860 hinne). It wurdt neffens har tiid om dat einlik ris út te wreidzjen. Dat bin ik alhiel mei har iens. Al moatst goed neitinke oer it trasee. It wrange oan it hiele ferhaal is, dat it net in nij is. Earder hiene wy – foar dy tiid – goede ferbiningen mei Amsterdam. Tink oan de Lemsterboat en de hybride line (trein/boat) Ljouwert-Starum-Amsterdam. Fan Harns út wiest sels samar yn Londen!

De Fryske ekonomy bloeide fan 1850 ôf op. Dêr waard tankber gebrûk by makke fan alle trekfearten dy’t fan 1650 ôf groeven binne. Allinnich koe de stoomboat flugger as it trekskip. Fan 1920 ôf kamen de auto’s op. Dy wiene folle fleksibeler as treinen en skippen. Ferfier oer it wetter rekke yn ûnbrûk. En sa kaam Fryslân ekonomysk op efterstân. Wy misten letterlik en figuerlik de boat. In soad Friezen moasten nei Hollân om de kost fertsjinje te kinnen. In soad bleauwen dêr ek.

Wat wy no dogge, hat ynfloed oer hûndert jier. Der komt in tekoart oan brânstof en arbeidskrêft. Fryslân is krekt as de rest fan Nederlân in eksportlân, as regio fan Europa. Om ús koekjes fan Hellema, flaggen fan de Vlaggencentrale en molkepoeier fan Aware earne oars te krijen moatte wy nei oare foarmen fan ferfier. Ien treinmasinist kin mear minsken en guod ferfiere as tsien frachtweinsjauffeurs. Us mbû’ers wolle yn Fryslân bliuwe. Mar as bedriuwen fuortgeane, is der foar harren hjir gjin takomst. Fryske bestjoerders moatte soargje dat bedriuwen hjir bliuwe. Dat begjint mei it sjen fan de kânsen ynstee fan allinnich bedrigingen. Mar foaral troch it meitsjen fan ferbining mei de rest fan de wrâld. Mis diskear de trein net!

Arjen J. Dijkstra

Amateur-histoarikus yn Nes (Noardeast-Fryslân)