Skinking skilderijen Sierd Geertsma oan stifting Nobilis

Op woansdei 16 novimber draacht wethâlder Esther Verhagen fan de gemeente Eaststellingwerf fjouwer skilderijen fan keunstner Sierd Geertsma oer oan stifting Nobilis, op fersyk fan de stifting. De skilderijen binne no noch eigendom fan de gemeente.

It giet om de neikommende fjouwer wurken:

∙ ‘Steven en Ant’, oaljeferve op boerd

∙ ‘Duinlandschap’, kryttekening

∙ ‘Onraad’, tekening yn kryt en pastel

∙ Sûnder titel (lânskip jeneverbei), tekening yn kleurpotlead

Foar stifting Nobilis is it in weardefolle oanfolling op syn kolleksje fan keunstwurken fan Sierd Geertsma.

Byldzjend keunstner

Sierd Geertsma (1896-1985) wie oant yn de sechtiger jierren de iennige profesjonele byldzjend keunstner fan Eaststellingwerf. Syn skilderkeunst is tige fariearre en lit him net maklik mei ien skaaimerk betitelje. Hy hat yn ferskillende techniken tekene en skildere, oer ûnderskate ûnderwerpen; lânskippen, portretten, komposysjes mei bisten, soms kleurryk, soms allinnich yn swartskakearringen. Sierd Geertsma is net in hiel bekende, mar wis wol in wichtige keunstner yn Fryslân. Nei syn ferstjerren is it measte wurk nei Museum Drachten oerbrocht. Syn erven fine it wichtich dat it wurk sammele en toand wurdt, ek yn Eaststellingwerf.