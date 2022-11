Sikkom oer diskriminaasje Frysktaligen: “Medewerkers worden gek van Fries gebrabbel”

Stel dat de Nederlânske oerheid de doarren slute soe foar in groep minsken mei klachten en dat de media berjochtsje soene: “Ambtenaren werden gek van ongewassen uitkeringstrekkers” of “Personeel werd hoorndol van zanikende flikkers”. Soe it lân net fuort op ‘e kop stean? Sa berjochtsje serieuze media ommers net oer diskriminaasje.

Friezen hawwe it wetlik rjocht om yn harren eigen taal mei de oerheid te kommunisearjen, wat jo dêr ek fan tinke meie. In part fan de oerheid wol dat rjocht blykber net ynskewiele, as it nijs fan RTV Drenthe korrekt is. Soks is diskriminaasje en dat mei net.

Wat makket it Grinslânske nijswebstee Sikkom der lykwols fan? “Defensie schakelt klachtenlijn uit. Medewerkers worden gek van Fries gebrabbel”. Dat is grif grappich bedoeld, mar set foaral minsken tsjin de Fryske taal op en ûnderkent net dat der wier sprake is fan ûnwettige diskriminaasje.