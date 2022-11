Seis Fryske gemeenten wurkje gear op mêd fan griene reststreamen

De gemeenten Súdwest-Fryslân, Ljouwert, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Harns, Waadhoeke en de agraryske sektor stelle in plan fan oanpak op om fraach en oanbod fan bermgers en hekkelspesy yn byld te bringen. It doel is om yn 2023 de griene reststreamen yn de eigen gemeente en regio te brûken. Op moandei 31 oktober 2022 makken dy gemeenten ôfspraken om ta in selde oanpak te kommen. Oare Fryske gemeenten kinne letter ek oanslute.

Tanimmende fraach

By de agraryske sektor is wurdt der hieltyd mear frege om gemeentlike griene reststreamen, bermgers en hekkelspesy. Dat is in duorsum alternatyf foar keunstdong. Troch it gebrûk wurdt it bioferskaat, boaiemfruchtberens en boaiemsûnens fergrutte. Wethâlder Jan Dijkstra: “It is echt in goeie manier om de boaiem te ferbetterjen. De boaiemwjerstân nimt bot ta en dat jildt ek foar it fochthâldend fermogen”.

Gemeente Súdwest-Fryslân sette mei de inisjatyfnimmer Coöperatie Agricycling en Circulair Terreinbeheer Nederlân útein op dat mêd. De gemeenten Noardeast-Fryslân, Ljouwert, Harns, Dantumadiel en Waadhoeke sille dêr mienskiplik yn oplûke.