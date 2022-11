Sealterfryske kwizzen binne mear romte nedich

Freed waard yn it Sealterlanner doarp Roomelse foar de tredde kear in Frysktalige kroechkwis hâlden. Foar it earst die der ek in ploech út de provinsje Fryslân oan mei. Mei fyftjin ploegen wie de kroech fol, wylst der mear oanfragen foar dielname wiene. De organisaasje hat dêrom ôfpraat dat by de fjirde edysje fan de kwis in tinte by de kroech pleatst wurdt om mear ploegen in plak jaan te kinnen.

De winners wiene de manlju fan de ploech men@work. Hja krigen in tegoedbon fan fyftich euro. De earste twa edysjes wiene wûn troch frouljusploegen. De fragen waarden steld yn de (wat fan ús Frysk ôfwikende) Fryske taal fan Sealterlân.

Ien fraach wie: “Weerfoar stoant QR in ‘QR-Codes’?” (antwurd: Quick Response), in oaren ien: “Wäl of wät is La’eeb?” (de maskotte fan it wrâldkampioenskip balskoppen). Fierder moasten de dielnimmers bygelyks witte wat de kleuren wiene fan de flagge fan Sealterlân (blau en giel) en mei hokker Poalske gemeente Sealterlân in stalkebûn hat (Sroda Slaska).