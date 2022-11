Protte berjochten yn it Frysk op #FryskeFreed

It is hjoed #FryskeFreed. Bedriuwen, organisaasjes en partikulieren sette hjoed manmachtich berjochten yn it Frysk op sosjale media. It is in inisjatyf fan Praat mar Frysk. De bedoeling is dat it tenei alle twadde freeds fan de moanne Fryske Freed is.

Besjoch de Fryske berjochten dy’t hjoed mei hekstek #FryskeFreed op Facebook, Twitter en Instagram set binne:

www.facebook.com/hashtag/fryskefreed

twitter.com/search?q=%23fryskefreed&src=typed_query

www.instagram.com/explore/tags/fryskefreed