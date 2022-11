Orkaan Nicole komt op eastkust Floarida ôf

Yn ’e Amerikaanske steat Floarida is op ferskate plakken opdracht ta evakuaasje jûn fanwege in orkaan dy’t tichterby komt. De orkaan luts earder as tropyske stoarm oer de Bahamas. Dêr moasten 860 minsken earne oars ûnderdak sykje.

Der binne wynfaasjes fan 120 kilometer yn ’e oere metten en de Nasjonale Oseane en Atmosfearyske Administraasje (NOAA) sprekt ûnderwilens fan in orkaan yn ’e kategoary 1, mei de namme Nicole. It evakuaasjebefel yn Floarida jildt ek foar it resort fan earder presidint Trump, Mar-a-Lago.

Neffens it Nasjonale Orkaansintrum is Nicole op it stuit op sa’n 170 kilometer fan it plak West Palm Beach ôf. Nei alle gedachten komt de orkaan nei midsnacht (lokale tiid) oan lân tusken West Palm Beach en Melbourne, stêden benoarden Miami. De autoriteiten hâlde rekken mei stoarmfloeden dy’t de kustline fan de steat fierder ferrinnewearje kinne. The Washington Post skriuwt dat hege wetterstannen al skea feroarsake hawwe oan in stikmannich gebouwen yn kustgemeenten. Ofrûne septimber waard Floarida ek al troch orkaan Ian troffen, ien fan de swierste stoarmen dy’t it Amerikaanske fêstelân ea oandie.

Ferwachte wurdt dat Nicole ek noch oer de steaten Georgia, North Carolina en South Carolina raze sil en foar in protte reinwetter soargje sil. In orkaan yn novimber komt neffens meteorologen mar komselden foar.