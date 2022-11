Oekraynske raketten treffe Poalsk doarp: twa deaden

Przewodów yn Poalen

Tiisdei waard in buorkerij yn it East-Poalske Przewodów troffen troch lange-ôfstânswapens. Twa minsken binne dêrtroch dearekke. Eardere berjochten yn ferskate media dat it gean soe om in raketoanfal troch it Russyske leger blike net krekt te wêzen. Neffens de Amerikaanske oerheid giet it om raketten fan it Oekraynske leger.

De ynslach yn Poalen is neffens de Amerikanen in fersin. De raket wie ôffjurre om in Russyske raket te ferneatigjen, dy’t ôfsketten wie op in Oekraynske elektrisiteitssintrale. De Russyske oerheid sei fuortendaliks al dat de raket dy’t de Poalske buorkerij rekke hie, fan Oekraynsk komôf wiene. Neffens de Amerikanen hawwe foto’s dat wilens befêstige.