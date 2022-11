Nijsgjirrich ambacht yn Blije

Blije is in lyts mar wol nijsgjirrich doarp mei goed achthûndert ynwenners. It leit yn Noardeast-Fryslân. Yn ’e buert, efter de seedyk, leit in nij projekt fan Sense of Place en wol de Terp fan de Takomst.

Yn Blije sels begjint de flaaksrûte, dy’t fia Ternaard, Mitselwier en Ie oant Ingwierum rint, mei op alle lokaasjes aktiviteiten dy’t mei flaaks en de einprodukten dêrfan te krijen hawwe.

De Kleine-lijn, in atelier en winkel yn Blije sels, is ien fan de pear tekstyldrukkerijen yn Nederlân. Op ambachtlike wize wurde dêr stoffen lykas katoen, linnen mei de hân beprinte.

Mei it tema ‘Der is altyd wat te dwaan en te belibjen’ organisearret de eigeneres Nynke Runia mooglikheden om diel te nimmen oan wurkateliers, fan lyts oant grut, om bygelyks de technyk fan de seefdruk te praktisearjen.

Op it stuit is der in eksposysje oer de kleur fan it Waad mei natuerlike fervesoarten fan planten en seewier út dat gebiet. Yn it winkelpart binne alderhande stoffen te keap.

Op www.kleine-lijn.nl stiet in soad ynformaasje oer skiednis fan it atelier, de winkel, de ferskate wurkateliers en de brûkte materialen. Belangryk is miskien ek wol om te witten dat der yn it atelier mooglikheden binne om te genietsjen fan kofje, tee ensfh. Simmerdeis is dy gelegenheid yn de tún.

Kontakt:

Iepen op tiisdei o/m sneon, 10.00-17.00 oere

Stasjonswei 29, Blije

Telefoan 06 2917 3519

info@kleine-lijn.nl

Matthijs Verkuijl