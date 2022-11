Nije fleksflitsers kontrolearje faasje fan ferkear

It Iepenbier Ministearje sil fyftich nije ferpleatsbere flitspeallen yn gebrûk nimme. Automobilisten yn Hoorn, Bergen op Zoom, Amsterdam, Venlo en Soest ride dêr meikoarten by lâns.

De nije flitspeallen steane twa moanne lang 24 oeren deis oan om de faasje fan auto’s te kontrolearjen. Der is gjin stroomfoarsjenning foar de peallen nedich; de akku giet twa moanne mei. De fyftich fleksflitsers moatte it tal hurdriders tebekkringe en dêrmei ek it tal ferkearsslachtoffers. Se wurde foaral ynset by gefaarlike diken, dêr’t it risiko op ûngelokken it grutst is.

Earste fleksflitser

Nei in suksesfolle proef mei de ferpleatsbere flitspeallen sil it Iepenbier Ministearje se no breder ynsette. De flitspeallen blieken in ferleegjend effekt op ’e faasje te hawwen en yn de hiele testtiid wie te sjen dat it tal faasje-oertrêdingen ôfnaam.

Noch foar de ein fan it jier moatte der tweintich peallen yn gebrûk wêze. Takom jier komme dêr nochris tritich eksimplaren by. De earste fleksflitser komt tiisdeitemoarn oan de Provinsjale Dyk by Hoorn te stean. Dêr wurdt faak te hurd riden en de ôfrûne jierren binne dêr ferskate slimme ûngelokken bardbinne.