Nij behearplan foar Natura 2000-gebiet ‘Groote Wielen’

Foar it natuergebiet de Grutte Wielen, tusken Ljouwert, Ryptsjerk en Gytsjerk is juster troch Deputearre Steaten in nij behearplan fêststeld. Foar Fryslân is dat it earste gebiet mei in nij Natura 2000-behearplan.

It nije behearplan hat in soad fan it foarige (2013 oant 2022). In wichtige winsk yn dit wetterrike gebiet wie en is noch hieltyd in fleksibel wetterpeil. Dat is geunstich foar de ûntwikkeling fan guon wetter-, moeras- en wietegerslânplanten, dy’t fan belang binne foar beskerme bistesoarten. Earder binne dêr al ferskate maatregels foar nommen. Dêrtroch kin wetter yn- en útlitten wurde yn de Ryptsjerksterpolder en de Warren.

Beskerming fan soarten

Yn de Grutte Wielen binne tsien beskerme bistesoarten. De provinsje moat derfoar soargje dat dy in geskikt libbens-, itens- en rêstgebiet ta harren foldwaan hawwe. It giet om in tal briedfûgels lykas de hoants en seldsume soarten lykas de rottekop en marflearmûs. De Grutte Wielen is ek rêstgebiet foar (oerwinterjende) fûgels lykas de smjunt en skries. It Ministearje fan LNV sil nei alle gedachten foar de Grutte Wielen noch trije bistesoarten – de rivierdonderpad, de lytse modderkrûper en de otter – oanwize dy’t dêr as beskerme oanmurken wurde. Gjinien fan dy trije soarten is bûn oan in stikstofgefoelich libbensgebiet.

Aktiviteiten

Yn en om de Grutte Wielen hinne binne geregeld eveneminten. In oantal dêrfan binne earder toetst oan de Wet Natuurbescherming en stiene al yn it earste behearplan. Dy aktiviteiten steane der wer yn en kinne op deselde wize trochgean. Foar nije aktiviteiten of wannear’t der grutte oanpassingen oan besteande aktiviteiten binne, is it wichtich om by de provinsje te kontrolearjen oft der in ûntheffing of fergunning yn it ramt fan de Wet natuerbeskerming nedich foar is.

It nije behearplan kaam ta stân yn oerlis mei ûnder mear natuer-, lânbou-, lânskip- en wetterorganisaasjes, omwenners en nigethawwers. It jildt foar de kommende seis jier.