Nederlânsk leger wol Friezen net ferstean

De oefening hat in Ingelske namme Falcon Autumn (“wikelhjerst”) en hâldt yn dat grutte wjukkelmasinen fan it Nederlânske leger mei in protte leven de earste trije wike fan novimber leech oer Noard-Nederlân hinne fleane. Minsken dy’t kleie woene oer it leven en oer kij dy’t fan ‘e skrik troch stekken hinne drave, koene earst mei it leger skilje. RTV Drenthe docht lykwols te witten dat it leger de telefoan net langer opnimt. De reden neffens de Drintske sjoernalisten: “onverstaanbare Friezen”. Hja helje in wurdfierder fan it leger oan en dy seit: “Onze medewerkers konden tijdens deze gesprekken te weinig informatie krijgen.”

Omrop Fryslân hat op syn webstee in stikje oer de kwestje skreaun en slút ôf mei de retoaryske fraach: “Oft de telefonisten witte dat de measte Friezen ek Nederlânsk prate kinne, is net bekend.” Fansels is de fraach wichtiger oft it leger en de Omrop ek witte dat Friezen it rjocht hawwe om yn harren eigen taal mei de oerheid te praten. Ien dy’t mei de fleanbasis yn Ljouwert skillet, hoecht him neffens de Wet Gebrûk Fryske Taal net te ferbrekken.

Yn Drinte, sa skriuwt RTV Drenthe, hawwe minsken der wilens in soad argewaasje fan dat der gjin reaksje op harren klachten komt.