‘Minsken mei beheining kinne faak net mei trein fanwege drokte’

De koartere treinen en minder help op stasjons fanwege personielstekoart meitsje it tige lestich foar minsken mei in beheining om noch de trein te nimmen. Dat berjochtet belangeorganisaasje Ieder(in) oan nu.nl.

Foaral de tanommen drokte troch koartere treinen is de kweadogger, seit de belangeorganisaasje. “Wy krije meldingen fan minsken yn in rolstoel dy’t dan net mear yn ’e trein komme en op it stasjon efterbliuwe”, seit beliedsmeiwurker mobiliteit en tagonklikens by Ieder(in) Martin Boerjan. “Of mei in hiele protte muoite wol yn ’e trein komme.”

It gebrek oan persoaniel by stasjons makket it ek dreech foar minsken dy’t fanwege in beheining by it yn- en útstappen help nedich hawwe, seit er. “Wy krije noch hieltyd meldingen fan minsken by wa’t de reisassistinsje op it lêste momint ôfsein wurdt of foar wa’t de reishelp net op it perron klearstiet.”

De NS erkent by nu.nl dat it personielstekoart ta grutte problemen laat by minsken mei in beheining dy’t fan de trein ôfhinklik binne. “Op it stuit is de reisassistinsje en tagonklikens op stasjons net wat reizgers fan ús wend binne. Dat fine wy tige ferfelend, en dat spyt ús ek.” De ferfierder seit de problemen mei ûnder mear de oerheid en oare oanbieders fan iepenbier ferfier te bepraten.

Fan moandei ôf rydt de NS mei in nije, ôfslanke tsjinstregeling fanwege it personielstekoart. Op ferskate trajekten ride minder treinen yn de daloeren oerdeis. Yn ’e spits ride ek minder treinen.