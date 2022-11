Minister: befoarderjen fan Fryske taal en kultuer is Ryksferantwurdlikheid

‘Sunich wêze op de taal fan it hert’ wie de titel fan de Rede fan Fryslân dêr’t de minister fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes mr. drs. H.G.J. Bruins Slot har fisy op de takomst fan de Fryske taal yn joech. Hja spruts juster yn in grôtfolle Steateseal. Dat brocht har ûnder oare ta de konklúzje dat it Ryk mei ferantwurdlik is foar it befoarderjen fan de Fryske taal en kultuer. De minister is der fierder min oer te sprekken dat de learstoel Frysk leech bliuwt.

De Rede is hjirre yn al syn hear en fear werom te sjen. Dat is ynklusyf in iepeningswurd fan Kommissaris fan de Kening Arno Brok (op goed tritich minuten) en in sprutsen kollum fan Steatelid Hanneke Goede (op omtrint fjirtich minuten). De minister set op 47.55 minuten út ein. In refleksje fan deputearre Sietske Poepjes folget op ien oere en alve minuten. Dêrnjonken optredens fan dichter Arjen Hut en sjongeres Hiske Oosterwijk.