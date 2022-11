Meisjongkonsert en Huzumer High Tea

Op snein 20 novimber wurdt yn de Doarpstsjerke fan Huzum, alias Cultuurpodium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden, it jierlikse meisjongkonsert holden. Op it programma steane in protte meisjongers. Yn it skoft is der de Huzumer High Tea mei in kop kofje of tee. De frijwilligers fan de Doarpstsjerke traktearje op eigenbakte taart.



It Smartlappenkoor Sipelsjeu, yn prachtige klaaiïng en mei in geweldige begelieding, soarget foar de krekte sfear. Behalve “De glimlach van een kind” en “Een lach en een traan” komt it koar ek mei hjoeddeiske libbenslieten foar it ljocht. Dy wurden twa-, trije- en fjouwerstimmich fertolke.

In optreden fan Sipelsjeu hâldt yn: harkje, sjen, genietsje en meisjonge. Maar…, hâld de bûsdoek wol by de hân!

It konsert begjint om 15.00 oere. Betiid komme is oan te rieden.

De tagong kostet € 12,50; foar bern o/m 12 jier € 2,50 (inkl. konsumpsje).

Kaarten binne foarôf digitaal te keap fia https://www.ticketkantoor.nl/shop/sipelsjeu.

Parkearje kin fergees op it terrein foar Intratuin oer (súdkant Tynjedyk).