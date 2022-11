Mear Fryske sinteklaasferskes

Foto: pixabay.com

Fan ‘t wykein publisearre It Nijs, lykas alle jierren, wer in rige Frysktalige sinteklaasferskes. Fansels binne der mear. De Afûk hat ek allegear Fryske teksten op bekende meldijen publisearre dy’t hearre by it sinteklazefeest. Se binne hjirûnder te finen:

Sinteklaas rydt op syn hynder (wize: Zie, de maan schijnt door de bomen)

‘t Is gau wer 5 desimber (wize: Te Boalsert yn ‘e merke)

O, sjoch no ris efkes (wize: O, kom er eens kijken!)

Súntsjes gean de hynstepoatsjes (wize: Zachtjes gaan de paardenvoetjes)

Hark, wa rint dêr, berntsjes (wize: Hoor, wie klopt daar, kinderen)

Swarte Pyt soe te fytsen (wize: Baas Klomp soe te fytsen)