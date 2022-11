Kultuerprojekten sette Fryslân op ’e kaart yn Europa

Twa ynternasjonale kultuerprojekten dêr’t Fryske kultuerynstellingen by belutsen binne, hawwe in finansjele bydrage krige út it Creative Europa-programma en fan de provinsje Fryslân. It giet om it projekt Phōnē en it projekt Ulysses. De Fryske belutsenens by de projekten soarget foar in stevige útwreiding fan it Europeeske kultuernetwurk foar ús provinsje.

Mei om’t beide projekten soargje dat it Frysk mear sichtber wurdt yn Europa en omdat it past by it provinsjale kultuerbelied, besleat it kolleezje fan Deputearre Steaten foar ien kear 330.000 euro ta te kennen oan beide projekten. Ut Europeeske kofinansiering wei krije de projekten yn totaal 2,6 miljoen euro. Kultuer- en taaldeputearre Sietske Poepjes fynt de Europeeske subsydzjetakenning in boppeslach: “It is geweldich dat Fryslân sa’n bedrach út Brussel wei kriget. It is in moaie ympuls foar ús Fryske kultuer, ús Fryske taal en ús streektalen.”

Phōnē

Phōnē is in trijejierrich projekt fan acht teäterselskippen en twa ûnderwiisynstellings. It doel is om minsken dy’t ta in taalminderheid hearre mei-inoar te ferbinen. Der wurde acht teäterproduksjes makke dy’t soargje moatte foar in ynternasjonaal netwurk foar teäter fan regionale-en minderheidstalen. It Fryske Tryater is yn it projekt Phōnē ferantwurdlik foar it projektmanagement. In part fan it wurk fan dit projekt wurdt dêrtroch yn Fryslân útfierd.

Ulysses

It ULYSSES European Odyssey-projekt duorret 2,5 jier en wurdt yn achttjin Europeeske stêden útfierd. Fia dat projekt wurde twa tentoanstellingen en in sympoasium yn Ljouwert organisearre. It projekt jout oan ’e hân fan it boek Ulysses fan James Joyce artistike antwurden op sosjale en kulturele tema’s. Brave New World Producties út Fryslân is as liedend partner by Ulysses belutsen.

Creative Europe

Creative Europe is in subsydzjeprogramma fan de Europeeske Kommisje om de ynternasjonale gearwurking yn de kulturele, kreative en audiofisuele sektor te befoarderjen en te stypjen. Creative Europa stiet bekend as ien fan de dreechste Europeeske programma’s om finansiering út te krijen.