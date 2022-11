Keramykmuseum presintearret mei ‘Handle with Care’ útsûnderlik keramyk

Yn keramykmuseum Prinsessehof yn Ljouwert is fan 26 novimber 2022 o/m 29 oktober 2023 de nije útstalling Handle with Care te sjen. De eksposysje draait om de hân en gebearten – uteringen fan yntimiteit, meilibjen, stilte, twang, arbeid en feest. De universele rol fan hannen en fingers yn it libben fan minske en bist is yn de útstalling yn keramyk fongen.

Kurator Wendy Gers selektearre oer dat tema foar dizze útstalling 37 wurken, fariearjend fan archeologyske fynsten oant de nijste hjoeddeiske oanwinsten, brûklienen fan opkommende keunstners en pearels út de opslach fan it Prinsessehof. In eklektyske samling út ferskillende tiden en streken, dêr’t bekende en ûnbekende makkers harren yndrukken soms letterlik yn klaai yn neilitten hawwe.

Utnûging

Op sneon 26 novimber wurdt de útstalling iepene yn it Prinsessehof yn Ljouwert. Nigethawwers binne wolkom; de tagong is fergees, mar it reservearjen fan in plak wurdt oanret (fia www.princessehof.nl/tickets). Fan 12.00 oant 16.00 oere is der in wiidweidich programma mei taljochtingen fan keunstners (û.o. Marie-Josée Comello, Pablo Ponce & Charlotte Mumm), rûnliedingen troch kurator Wendy Gers en in bysûndere demonstraasje. Neha Kudchadkar, fan wa’t it wurk ‘Hand Job’ yn ’e útstalling te sjen is, komt spesjaal foar de eksposysje nei Nederlân. Hja jout dy dei in demonstraasje (om 12.30 & 14.30 oere).

Wrâldwiid keramyk

It grutste part fan de út te stallen wurken komt út de kolleksje fan Keramykmuseum Prinsessehof, mar der binne ek stikken by út de kolleksje fan it Frysk Museum, Frysk Fersetsmuseum en in brûklien fan Boijmans van Beuningen. Handle with Care lit wurk sjen fan net-identifisearre keunstners út Sina, Perû, Suriname, Nigeria, Dagestan, Turkije en Nederlân. Dêrnjonken is der wurk te sjen fan ûnder oaren Rob Birza, Johan Creten, Marie-Josée Comello, Daniël De Bruin, Bing & Grøndahl, Satoru Hoshino, Bastienne Kramer, Neha Kudchadkar, Hanna Mobach, Charlotte Mumm, Pablo Ponce, Rosenthal & co, Akio Takamori, Studio Tjep, Simone van Bakel, Hans van der Ham, Hans van Houwelingen, Couzijn van Leeuwen, Sharon van Overmeiren, Anton Reijnders, Irene Vonck, Pauline Wiertz en Betty Woodman.

Sjoch ek op www.princessehof.nl foar mear ynformaasje.