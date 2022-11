Keramykeksposysje yn De Lawei

Yn ’e eksposysjeromte fan De Lawei te Drachten is fan 26 novimber o/m 22 jannewaris in útstalling fan seis Nederlânske keramisten te sjen. Fan opkommend talint oant ynternasjonaal ferneamde keunstners. Mei harren wurk litte se de mearsidigens fan dy keunstfoarm sjen. It is de tredde kear dat De Lawei in eksposysje ynrjochtet dy’t folslein oan keramyk wijd is. Bert Munsterman is ek no wer de kurator fan de útstalling.

Keramyk is fanâlds in foarm fan tapaste keunst. Earst sûnt de twadde helte fan de foarige iuw wurdt it as autonome keunstfoarm beoefene. Dêr is de frijheid foar de keramist ek grutter mei wurden. Alles op it mêd fan technyk, foarm en materiaaltapassing is tastien. Dat is no ek yn De Lawei te sjen.

Mearsidigens

De ‘moving ceramics’ fan Cecil Kemperink – objekten makke fan yninoar heakke ringen fan klaai – kinne bewege en meitsje lûd. In hiel nije diminsje yn it statyske en stille domein fan de keramyk. Marja Kennis kombinearret plante- en bistemotiven ta ferrassende, nije libbensfoarmen. Har skulptueren en wandynstallaasjes binne ornaris fan hagelwyt porslein makke. Judith Bloedjes makket technysk perfekt útfierde sieraden en wandynstallaasjes fan rjemmewyt wyt Limoges-porslein. Mei har unike wurk ferkent se de grinzen fan sawol de technyk as it materiaal.

De foarmetaal fan Marieke van Heesbeen docht oan de fleurige en kleurrike Memphis-styl tinken. Hja spilet ek mei de gebrûksfunksje fan keramyk troch bygelyks kannen te meitsjen dy’t út it lead steane.

Koos Buster makket mei syn keramyk bewust sloarderige, soms hilaryske fertalingen fan foarwerpen út it libben fan aldendei, lykas brânblussers en himmelark. Syn wurk stiet tichteby de popart.

Besikersynformaasje

De eksposysje is yn ’e eksposysjeromte fan De Lawei te besjen. Dy is fan tongersdei o/m snein fan 14.00 oant 17.00 oere iepen. De ekposysjeromte is ek foarôfgeand, yn it skoft en nei ôfrîn fan foarstellingen yn Skouboarch De Lawei te besytsjen. Mear ynformaasje is te finen op www.lawei.nl/keramiek3. Dêr fertelt keramykkenner Peter Hiemstra – keramist, foarsitter fan it jierlikse evenemint Open Stal yn Aldeberkeap en earder dosint oan de Klassike Akademy yn Grins – mear oer it wurk fan de eksposanten.