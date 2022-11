Katalaanske jeugd ferbrekt him gauris

Hast elkenien dy’t yn Kataloanië wennet, kin it Katalaansk ferstean en in grutte mearderheid fan 81 persint kin de taal ek prate. Dat wol net sizze dat alle ynwenners fan Kataloanië de taal yn it deistich libben ek brûke, sa docht bliken út nij ûndersyk dat de Katalaanske oerheid útfierd hat.

Neffens it Katalaanske ministearje fan taalbelied en it Katalaanske buro foar de statistyk is de taalbehearsking yn beweging. Sûnt 1981 is it oanpart minsken dy’t Katalaansk skriuwe kinne mear as ferdûbele, fan 32 nei 65 persint. Dat lit neffens it Katalaanske regear sjen dat it Katalaanske ûnderwiissysteem, dat foar it grutste part Katalaansktalich is, goed wurket. De sifers binne basearre op in representative enkête ûnder njoggentûzen minsken.

31 persint hat it Katalaansk as memmetaal, 53 persint it Spaansk en 3 persint beskôget beide talen as memmetaal. 11 persint hat in bûtenlânske taal as memmetaal.



Fan de ynwenners fan Kataloanië brûkt 76 persint it Katalaansk yn it deistich bestean. 93 persint brûkt it Spaansk yn it libben fan al-den-dei. De âlderein brûkt yn it deistich libben foaral Katalaansk, mar jongelju, benammen yn de stêd Barcelona, prate folle mear Spaansk. Yn guon wiken fan Barcelona praat sels mar 5 persint fan de jongelju yn it deistich libben Katalaansk. Jongelju sjogge it Spaansk as de taal mei de heechste status.

Ester Franquesa, de minister foar taalbelied, seit dat in protte Spaansktaligen dy’t hegerop wolle wol ynsjogge dat behearsking fan it Katalaansk dêrfoar nedich is. Om by de oerheid of yn it ûnderwiis wurkje te kinnen is in goede kennis fan dy taal nedich. As folwoeksene leare hja dêrom gauris dochs noch Katalaansk.