Haad Katalaanske feilichheidstsjinst oppakt

De Spaanske Guardia Civil hat it haad fan de Katalaanske feilichheidstsjinst CESICAT oppakt. It giet om Miquel Montero de Quadras, dy’t derfan beskuldige wurdt dat er diel útmakket fan in groep dy’t Kataloanië losmeitsje wol fan Spanje. Neffens de Guardia Civil hat Montero de Quadras ûnder oaren mei de rike sakeman Debe Tous praat oer it finansierjen fan in ûnôfhinklik Kataloanië.

De Guardia Civil is in fan oarsprong militêre plysjemacht yn Spanje. De measte plysjes wurde mei sin oan it wurk set yn in regio dêr’t se net wei komme. De Guardia Civil komt gauris yn it nijs troch anty-Katalaanske aksjes. Sa wegerje de plysjes fan de Guardia Civil faak om Katalaansk te ferstean en hawwe hja faak gjin respekt foar it wetlik rjocht om yn Kataloanië Katalaansk te praten. De Guardia Civil hat yn 2017 in ein makke oan it Katalaanske referindum oer ûnôfhinklikens.

De feilichheidstsjinst CESICAT hat as haadtaak it beweitsjen fan de elektroanyske feiligens fan Kataloanië. De organisaasje hat yn Spanje lykwols de bynamme “Katalaanske CNI”. De CNI is de Spaanske ynljochtingetsjinst. CESICAT kaam ferline wike yn it nijs doe’t buorkundich waard dat dy organisaasje in boekje mei tips om net ôfharke te wurden stjoerd hie nei leden fan in Katalaanske ôfskiedingsbeweging, dy’t Carles Puigdemont as de rjochtlike presidint fan Kataloanië beskôget.