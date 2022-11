Kursus foar Waadgebietgidsen begjint yn jannewaris

Op 14 jannewaris begjint in kursus foar gidsen fan fjouwer dagen of acht jûnen oer it Waad. Dy wurdt organisearre troch Vitale Waddenkust. Dat is it gearwurkingsferbân fan de Waadferiening en It Fryske Gea. Oan ’e oarder komme ûnder oare it ûntstean, de dynamyk en de bysûndere natuer fan it gebiet. Waadkenners en leafhawwers as Meindert Schroor en Josse Pietersma nimme de kursisten by de hân en ek it gebiet sels yn. Elkenien kin meidwaan. De iennnige restriksje is: niget oan de bysûndere kwaliteiten fan dat stikje Fryslân hawwe.

De Fryske Waadkust is in bysûnder gebiet, dat wit elkenien. Dochs bliuwt der ek in protte ferburgen foar sawol bewenners as besikers. Nijsgjirrige ferhalen oer it ûntstean en de ûntwikkeling fan it Waad. Oer it bysûndere, dynamyske lânskip en de kwetsberens fan it Wrâlderfgoed. Mar ek oer sichtbere spoaren yn it lânskip, oantinkens oan lang ferfleine tiden. Dy en oare nijsgjirrige kanten binne der yn oerfloed. De kursisten fan de Gouden Gidsekursus leare om dy te sjen en werom te kennen. Eltse potinsjele gids of ambassadeur kin him foar de kursus oanmelde. Jong en âld(er), ynwenners, besikers én ûndernimmers.

De dielnimmers komme fan alles te witten oer it ûntstean, it lânskip, de lânbou, én de taal fan de Waadkust. De kursus telt acht modules dy’t yn fjouwer sneonen of acht jûnen folge wurde. It is mar krekt wat de foarkar hat. Dêrneist binne der fjouwer ekskurzjes yn it gebiet. De earste gearkomste (deikursus) is op 14 jannewaris yn Teatertsjerke Nes. De kosten foar de folsleine kursus bedrage € 200,-. De oanmelding slút ein desimber. Fluch oanmelde is ferstannich, it tal dielnimmers is nammentlik beheind.

Mear ynformaasje oer kursus, data en ynskriuwing is hjir te finen.

It Gouden Gidsegilde is in inisjatyf fan Vitale Waddenkust yn gearwurking mei It Fryske Gea en de Waadferiening.