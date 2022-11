Keunstneresse Aafke Floor siket foar in keunstprojekt help fan Frysk pratende minsken. Hja docht dêrta in oprop op Facebook. Wa kin har helpe om it wurd ‘smûk’ te ûndersykjen? Hja wol it wurd, dat sy as Drint net ken, nei byldzjend wurk fertale.

Men kin har helpe troch it ynfoljen fan in fragelist en/of dy te dielen mei Frysk pratende minsken.

De fragelist is hjir te finen.