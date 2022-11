Frjentsjerter diktee: “Ut gaat nyt om ‘e knikkers”

It earste Groat Franeker Diktee rûn ôfrûne tongersdei út op in feestje foar de taal. It wie ek in jûn dy’t de taal fierder helpe kin, wiene de dielnimmers fan betinken.

“We hewwe earst ut woardeboek deen. Dat is allegaar wat droog. Toen hè we seit: kinne we nyt wat doën dat ut hart raak?”, seit Anneke Tulp fan it Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers. Mei muzyk en in protte Frjensterters yn ’e seal wie it benammen ek in gesellige jûn. “Ut gaat om ut spel, nyt om ’e knikkers.”

Wethâlder Jan Dijkstra ûnderstreke it belang fan de jûn sa: “Hjir stribje we wat my oanbelanget allegear nei. It belied dat we meitsje, kin it net allinne dwaan. Minsken moatte it dwaan.”

De Waadhoeker wethâlder die al in kursus Biltsk, mar twivelet noch oft er it Frjentsjertersk ek leare wol. “Dan moat ik yn noch in taal ynstappe,” laket er, “mar as se sa trochgeane, wurdt it miskien wol sa útnûgjend dat ik ek dat nochris dwaan wol.”

Meartalichheidskoördinator fan Waadhoeke – en bekende Bilkert – Gerard de Jong behelle de tredde priis. “’t Is ’n hele eer om de eerste priis op te striken. D’r is al wat overlap, maar met soa’n diktee merkst ok wel dat ’t ’n heel aigen taal is.”

De Jong hopet dat de ideeën dy’t de jûn brocht, de taal fierder bringe kinne. “Ik dink dat ’t Franekers echt toekomst het. ’t Waar ’n feeststimming, echt ’n fesy foor ’t Franekers.”

Fergemy!

De earste priis, in klok, wie foar Maartje Nauta. As echte Frjentsjerter Klokkedief gie se mei de wikseltrofee nei hûs. “At ik hellug wurd, begin ik in ut Franekers”, laket se. In moaiste Frjentsjerter skelwurd kieze is net sa dereech: “Fergemy nòg an toe! Suks fyn ik nou mooi.”

Boarne: Omrop Zilt