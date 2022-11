Nominaasjes foar Sybren Hellinga Keunstpriis 2022 bekend

Keunsthûs SYB te Beetstersweach hat de nammen buorkundich makke fan de fiif keunstners dy’t op ’e nominaasje steane foar de Sybren Hellinga Keunstpriis 2022. Op snein 13 novimber wurdt de priis útrikt en de eksposysje fan de ynstjoeringen fan de selektearre keunstners iepene. De winner kriget 3000 euro as stipe foar syn keunstnerspraktyk.

De ûnôfhinklike sjuery fan de njoggende edysje, besteande út Vytautas Kumža (winner Sybren Hellinga Keunstpriis 2019), Saskia Noor van Imhoff (byldzjend keunstner), Laurie Cluitmans (kurator Centraal Museum yn Utert) en Sanne Luteijn (manager The Ekard Residency), hat de neikommende keunstners nominearre:

Benjamin Francis

Olivia D’Cruz

Peter Scherrebeck Hansen

Sarjon Azouz

Vita Soul Wilmering

Der reagearren dizze kear 111 keunsterns op de oprop foar de priis. Ut dy oanmeldingen stalde SYB Circles in list fan tweintich keunstners gear. De sjuery selektearre dêr in koarte list fan fiif keunstners út. Dy kandidaten studearren yn de ôfrûne fiif jier oan in keunstakademy ôf en wenje en wurkje yn Nederlân.

It wurk fan de nominearre keunstners sil yn ’e foarm fan in groepsútstalling te sjen wêze. Dy is gearstald troch kurator Titus Nouwens. De útstalling rint fan snein 13 novimber oant en mei 4 desimber 2022.

Oer de priis

De Sybren Hellinga Keunstpriis wurdt om de trije jier útrikt. Galeryhâlder Sybren Hellinga stelde de priis yn 1998 yn om foarútstribjende keunst te stimulearjen. Keunsthûs SYB rêdt him mei de organisaasje, dy’t neffens tradysje mooglik makke wurdt troch de Sybren Hellinga Stichting. Winners fan de foarige edysjes binne Masha de Vires (1998), Ray Moon (2001), Paulien Oltheten (2004), Lotje van Lieshout (2007), Jetske Verhoeven (2010), Riet Wijnen (2013), Milena Naef (2016) en Vytautas Kumža (2019).

De Sybren Hellinga Keunstpriis 2022 wurdt mooglik makke troch de Sybren Hellinga Stichting, It Mondriaanfûns, de Provinsje Fryslân, de Van Teyens Fundaasje en de gemeente Opsterlân.