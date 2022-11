Europeesk Hânfêst bestiet tritich jier: in jierdei mei in swart rantsje

Sneon presys tritich jier lyn ûnderskreau de doetiidske Nederlânske minister fan ynlânske saken Ien Dales it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden. Dêrmei krige it Fryske taalbelied in Europeeske diminsje: Nederlân sei oan de oare Europeeske lannen ta dat it goed op it Frysk passe soe.

Ta gelegenheid fan dy tritichste jierdei organisearre Dingtiid, it offisjele advysorgaan foar it Frysk, sneon in sympoasium. Omrop Fryslân wijt der in lang berjocht oan. Botte fleurich binne hja net: by alle evaluaasjes fan it Nederlânske taalbelied foar it Frysk klinkt itselde kommentaar fan saakkundigen út binnen- en bûtenlân: Nederlân docht minder as moatte soe en benammen yn it ûnderwiis moat foar it Frysk folle mear dien wurde. De tritich jier âlde tasizzing dat it basisûnderwiis foar in “wichtich part” yn it Frysk jûn wurde moat, wurdt inkeld op de trijetalige skoallen neikommen. Yn de rjochtsseal is it Frysk formeel wol tastien, mar yn ‘e praktyk fiele in protte minsken harren net frij en brûk dy taal ek.

Klik hjir om it berjocht fan Omrop Fryslân te lêzen.