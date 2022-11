‘Dungeons & Dragons’ yn it Frysk Museum

Op sneon 10 desimber slane Stichting Mythemakers, it Frysk Museum en IIS (LF2028) de hannen gear foar in bysûndere Dungeons & Dragons-jûn yn it museum.

Mei in besite oan de útstalling Frijheid, Fjochterij, Fagefjoer, in kolleezje ‘worldbuilding’ troch konservator Diana Spiekhout en in folslein fersoarge D&D-spuljûn troch Mythemakers, wurde dielnimmers ûnderdompele yn ’e wrâld fan midsiuwsk Fryslân. De jûn is ûnderdiel fan IIS, in mienskipsprojekt fan Arcadia. De spuljûn kostet fiif euro, oanmelde is needsaaklik. Dat kin fia friesmuseum.nl/mythemakers. Sawol nije spilers as D&D’ers mei ûnderfining binne wolkom.

Dungeons & Dragons is in populêr rollespul. It spilet bygelyks in promininte rol yn de Netflix-searje Stranger Things. In spullieder kiest it ferhaal, faak fol draken en magy, en de omjouwing dêr’t it him ôfspilet. Foar it Arcadiaprojekt Mythemakers x IIS binne der spesjaal ferhalen skreaun dy’t har yn midsiuwsk Fryslân ôfspylje.

De D&D-jûn begjint foar de dielnimmers mei in mienskiplike besite oan Frijheid, Fjochterij, Fagefjoer. Yn dy útstalling stiet itselde tema sintraal: Tota Frisia yn de folle en lette midsiuwen. Dêrnei nimt konservator Diana Spiekhout de groep mei yn in tritich minuten duorjend kolleezje oer wrâldbouwen. Spiekhout is sels ek in fanatyk D&D-spiler en joech earder in soartgelikens kolleezje (yn kostúm) by fantasyfestival Castlefest. Nei’t de dielnimmers folslein ûnderdompele binne yn ’e wrâld fan Tota Frisia, sette de spilers útein, begelaat troch de ‘Dungeon Masters’ fan Mythemakers. It evenemint begjint om 17.00 oere en duorret oant likernôch 23.00 oere. Foar dielnimmers dy’t it hiele programma meidogge, wurdt foar iten soarge yn Kafee Thús.

D&D fergruttet ynlibbingsfermogen en kreativiteit

D&D is in rollespul oan tafel dêr’t de spiler net allinnich in personaazje by wurdt, mar ek in ferhaal fertelt. Unyk oan D&D is dat it, sa’t bliken dien hat, it ynlibbingsfermogen en de kreativiteit fergruttet en dat de spilers probleemoplossend leare te tinken. It projekt makket it ek mooglik om op boartlike wize mear oer de Fryske skiednis te learen.

