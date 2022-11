Avine Fokkens fersus Jantien de Boer

By de Fedde Schurerlêzing dy’t ôfrûne sneon 19 novimber holden waard yn Tresoar yn Ljouwert foel my it kontrast op tusken de bydragen fan deputearre Avine Fokkens en sjoernaliste Jantien de Boer. Wylst Avine Fokkens, dy’t ornaris Hollânsk praat en muoite hat mei’t Frysk, har lêzing yn it Frysk joech, hold Jantien de Boer har kollum yn Hooghaarlemmerdijks. Jantien behearsket bêst it Frysk as it moat, mar nei eigen sizzen is Hollânsk de “taal van mijn hart” en joech se yn dit Frysktalige fermidden dêr de foarkar oan.

Men hoecht it ynhâldlik net mei Fokkens iens te wêzen, mar it falt te wurdearjen dat hja har foar it Frysk yn dit Fryske fermidden ynspanne woe. Wylst Jantien har wakker ynspant foar alles wat yn ’e natoer kwetsber is, wat tige te wurdearjen is, mist hja gefoel foar in kwetsbere taal as it Frysk dy’t slim bedrige wurdt troch de Hollânske dominânsje. Dit is neffens my mjitte mei twa mjitten. It muoit my dat ik it sizze moat, mar ik fyn dit persoanlik in mislediging fan it Fryske publyk.

Jehannes Elzinga

Frjentsjer

20 nov. 2022