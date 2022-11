Anne Dykstra: Unfoech praat (4)

Kollum

Shit!

Shit! Sûnt likernôch de sechtiger jierren is dy Ingelske útrop by ús yn ’e moade. Shit! In moai wurd, dêr’t men alles yn lizze kin. De sj yn it begjin wat lang oanhâlde en dan it lêste eintsje der ynienen út spuie, moai is dat. Spitich dat it net in Frysk wurd is. Oersette soe trouwens net folle helpe. Stront! of Poep! Dat heart ommers nearne nei. Frjemd eins dat wy yn it Frysk (en yn it Nederlânsk) soks net ha. De Dútsers ha ommers Scheisse! en de Frânsen roppe Merde!

Nei sechtich jier is shit terrein oan it ferliezen. Sa giet dat mei sokke wurden. Om ’e safolle tiid ûntstiet der ferlet fan in oar koart en krêftich útropwurd. Dat is Kut! wurden. My leit dat net foar yn ’e mûle, mar ik hear om my hinne dat it skoan foldocht. Kut! wurdt no al wer jierren brûkt en by de jongerein hat it shit! neffens my foar in grut part út it stee krongen. Benammen by de fruolju, liket it wol. No toe dan mar, al dy Ingelske wurden, dat is eins ek goed kut!

Oare wike woansdei fierder.