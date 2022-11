Aldfryske wetten krije beskerming fan UNESCO

De UNESCO hat in samling âldfryske wetsteksten in beskerme status krige. It giet om tsien hânskriften dy’t de Dútske ûndersiker Karl von Richthofen yn de 19e iuw sammele hat. De kolleksje is sûnt 1922 eigendom fan de provinsje Fryslân en wurdt beheard troch Tresoar yn Ljouwert.

De hânskriften komme út de perioade 1350-1500, mar befetsje kopyen fan folle âldere teksten. Njonken wetten steane der ek ferhalen en oare soarten lêzen yn de hânskriften. Dy binne meartalich, der wurdt njonken Frysk ek Nedersaksysk en Latyn yn brûkt.

De UNESCO wol de Von Richthofen-kolleksje de status fan beskerme dokuminten jaan troch dy op de list Unthâld fan de wrâld te setten. Dy list befettet kostbere âlde dokuminten dy’t in wichtich byld fan it ferline jouwe. Oare wichtige dokuminten dy’t derop steane, binne de Gutenberg-bibel, it patint fan Carl Benz op de earste benzine-auto dy’t yn in fabryk op grutte skaal makke waard en in Meksikaanske en de argiven fan de VOC.

Mear ynformaasje oer de samling fan Von Richthofen is hjir te finen.