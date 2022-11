Albumpresintaasje ‘Echte mannen!’ fan Keizer & DeLaPorte yn De Wier, Koarnjum no sneon

Sûnt 2013 meitsje René de la Porte en Bauke Beert Keizer tegeare muzyk dêr’t in protte wille hawwe it wichtichste by is. Healwei 2020 mocht net mear repetearre wurde fanwege koroana en optredens wiene der ek net mear by. Bauke Beert en René hiene beide noch in moai tal nûmers op ’e planke lizzen en besleaten in album op te nimmen, dat de titel Echte mannen! krige hat.

Yn septimber fan dit jier is dat trijetalige album útkommen. De nûmers binne ûnderwilens ek te beharkjen fia Spotify en YouTube. In stikmannich pianopartijen fan de cd binne yn húskeamerteater De Wier yn Koarnjum opnommen. It lei dan ek foar de hân om in presintaasje te jaan yn dat yntime teaterke. Boppedat hat Bob de Boer fan De Wier mei syn fotografy in bydrage levere oan de cd-hoes. Spesjaal foar de presintaasje hat de Ljouwerter keunstner P.K. van der Zee keunst makke by alle nûmers fan Echte mannen!. Sneontejûn sil er syn wurk eksposearje.

Elk is fan herte wolkom. Tagong inkeld nei oanmelding fia bobdeboer@pinupsanddowns.com of fia telefoannûmer 05 – 54763154. Ofsizze is mooglik mar dan wol trije dagen foar oanfang fan it evenemint, oars wurde de yntreekosten dochs noch ferrekkene.

Echte mannen! albumpresintaasje troch Keizer & DeLaPorte & band

Plak: Húskeamerteater De Wier yn Koarnjum

Datum: Sneontejûn 26 novimber 2022

Tiid: Oanfang 20.00 oere, doar iepen om 19.30 oere

Yntree: € 12,50 de persoan mei dêrby ynbegrepen fergees kofje/tee foar oanfang en wat lekkers derby

Sjoch ek op de Facebookside fan De Wier.