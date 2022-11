Het Cantoor sjongt yn Dronryp en Ljouwert

Snein 13 novimber jout it fokaal ensemble ‘het Cantoor’ ûnder lieding fan Tjalling Wijnstra in konsert yn de Salviustsjerke (de Alde Wite) fan Dronryp.

De titel fan it konsert, The times they are a-changin’ (Bob Dylan), wiist derop dat it progrmma fol ôfwikselingen sit. Muzyk fan ûnderskate komponisten út âldere tiden oant de tiid fan no wurde oaninoar reaun. Mei it ferstriken fan de tiid feroarje ek de ûnderwerpen fan de teksten.

It koar, dat út 23 leden bestiet, wurdt op de fleugel begelaat troch Johan Bijhold, dy’t ek in pear solo’s spilet.

Het Cantoor bringt itselde programma nochris op snein 20 novimber. Dan yn de Lutherske tsjerke yn de Nije Easterstrjitte yn Ljouwert.

Beide konserten begjinne om 15.00 oere. De tagongskaartjes à € 15,- kinne reservearre wurde op www.hetcantoor.nl.