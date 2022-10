WTC tydlik krisisneedopfanglokaasje

Ofrûne wike hat it COA yn ’e nacht fan tiisdei op woandei twahûndert asylsikers yn it WTC Ljouwert opfongen. Yn Ter Apel wie foar harren gjin plak. Dy foarm fan opfang hjit krisisneedopfang. Sûnt tiisdei binne der noch 91 asylsikers by kommen. It sjocht dernei út dat dy 291 dêr bliuwe oant der oare opfanglokaasjes foar harren yn oarder makke binne.

De gemeente Ljouwert hat mei it COA ôfspraken makke oer it tal yn it WTC oant 1 novimber op te fangen asylsikers. De WTC-hal giet uterlik 31 oktober ticht. Der sil yn de kommende wiken wol hieltyd guon fuortgean dêr’t oaren foar yn it plak komme.

Yn de ‘reguliere’ needopfang sitte op it stuit 224 asylsikers. Dy geane op 17 oktober nei Heliconstate.