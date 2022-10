Waarpraatsje: Woansdei ek in soad sinne

DE JOUWER – Nei in dampich begjin waard it in strieljende tiisdei mei pas oan ’e ein fan ’e dei mear bewolking. Woansdei skynt de sinne ek wer geregeld.

Tiisdeitenacht is de loft, nei alle gedachten, berûn en by hast gjin wyn wurdt it 7 graden.

Woansdei is de sinne der wer in soad by. De swakke oant matige wyn komt út it easten en it sil in graad of 14 wurde.

Fan tongersdei ôf is it faak skier, mar it wurdt wol wer mylder.

Jan Brinksma