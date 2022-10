Waarpraatsje: Waarsomslach

DE JOUWER – Wy binne de lêste wiken suver hast wat bedoarn mei it kreaze neisimmerwaar, mar fan tiisdei ôf folget der in omslach. It waar wurdt in hiel stik minder.

Moandeitenacht falle der in pear buien. De wyn giet nei it súdwesten en boazet geandewei de nacht oan en wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich, miskien wol hurd, mei kâns op wynpûsten. It wurdt 12 graden.

Tiisdei wiksleje sinne en bewolking inoar ôf en der falle wer in pear buien. Yn ’e middei is der mear bewolking. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd en miskien wol efkes stoarmich mei kâns op swiere wynpûsten. Yn de neimiddei jout de wyn jout him wat del. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

De oare dagen fan dizze wike giet it waar hinne en wer en it wurdt net folle waarmer mear as 14 graden.

Jan Brinksma