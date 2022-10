Waarpraatsje: Twa drûge dagen

DE JOUWER – It wie in skiere moandei en it hat ek in skoft reind, mar tiisdei en woansdei bliuwt it drûch.

Moandeitenacht kin der op in soad plakken damp ûntstean. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige westewyn. De temperatuer leit tusken 6 en 11 graden.

Tiisdei kin it earst noch in (hiel) skoft dampich wêze. Yn ’e rin fan ‘e moarn komt de sinne der ek by mar letter op ’e middei rekket de loft wer berûn. De weste- oant noardwestewyn wurdt swak oant matich. Mei 16 graden is it wer oan ’e mylde kant.

Woansdei feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma