Waarpraatsje: Tiisdei drûch

DE JOUWER – It bleau moandei it grutste part fan ’e dei drûch, mar yn ’e middei hat it al efkes reind. Tiisdei en woansdei bliuwt it de hiele dei drûch.

Moandeitenacht is it frij helder. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns waait in matige noardwestewyn. De temperatuer leit tusken 3 en 7 graden.

Tiisdei skynt de sinne geregeld, benammen de middeis. Der stiet in swakke súdwestewyn. By de kust lâns stiet yn ’e moarntiid earst noch in matige noardwestewyn. It wurdt 15 graden.

Woansdei is it ek drûch.

Jan Brinksma