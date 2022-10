Waarpraatsje: Stadichoan minder myld

DE JOUWER – Neisimmer wylst it hast novimber is. It koe dit wykein hast net better. Nije wike wurdt it stadichoan minder waarm en ek wat ritiger.

Sneintenacht is de loft berûn, mar in pear opklearringen en wat damp binne net útsletten. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige súdwestewyn.

Moandei kin it earst noch wat dampich wêze, mar letter komt de sinne der ek by. Yn ’e middei is der wat mear bewolking. De wyn komt út it suden oant súdeasten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 17 graden hinne.

Fan tiisdei ôf wurdt it minder stabyl.

Jan Brinksma