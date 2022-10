Waarpraatsje: Sneon buien, snein drûch

DE JOUWER – Nei in kreaze mar rûzige freed sjocht it wykein der ek net min út, mar sneon falle der wol in pear buien.

Freedtenacht reint it in skoft. De westewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 10 graden.

Sneon falle der in pear buien, mar de sinne is grif ek te sjen. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich, by de kust lâns earst noch frij krêftich. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Snein bliuwt it drûch en wy sjogge de sinne geregeld. By in swakke oant matige sudewyn wurdt it 15 graden.

Takomme wike is earst drûch. Letter yn ’e wike nimt de kâns op rein ta.

Jan Brinksma