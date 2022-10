Waarpraatsje: Skier en ritich

DE JOUWER – De dei begûn woansdei skier, mar yn ’e midei kaam de sinne der goed by en waard it noch in noflike hjerstdei. Fan tongersdei ôf feroaret it waar. It wurdt skier en ritich, mar wol myld.

Woansdeitenacht is it frij helder. De wyn komt út it easten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch frij krêftich. It wurdt 8 graden.

Tongersdei rekket de loft berûn en yn ’e rin fan ’e dei sil it in skoft reine. De súdeaste- oan sudewyn is matich, mar by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Freed bluwt it ek net drûch.

Jan Brinksma