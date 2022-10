Waarpraatsje: Skier en myld

Nei in kreaze tiisdei krije wy no in pear skiere, mar wol hiel mylde dagen.

Tiisdeitenacht is de loft berûn, mar in opklearring is wis net útsletten. By in swakke oant matige súdeastewyn leit de temperatuer om de 10 graden hinne.

Woansdei is it skier mei yn ’e middei miskien wol wat storein. Letter op ’e dei soe de sinne ek noch efkes skine kinne. De súdeaste- letter súdwestewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. Mei 17 graden is it hiel myld foar ein oktober.

Tongersdei en freed wurdt it noch wat waarmer.

Jan Brinksma