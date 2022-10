Waarpraatsje: Sa út en troch rein

DE JOUWER – Nei in hiel moaie woansdei sil it waar fan tongersdei ôf feroarje. It wurdt wat ritiger.

Woansdeitenacht rekket de loft berûn, mar it bliuwt, nei alle gedachten, noch wol drûch. De súdwestewyn is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich oant frij krêftich. De temperatuer leit om de 8 graden hinne.

Tongersdei reint it sa út en troch, mar yn ‘e middei binne der ek in pear opklearringen. Der kin dan noch wol in bui falle. De wyn komt út it súdwesten en is matich. It sil 15 graden wurde.

Freed en sneon feroaret der net in soad.

Jan Brinksma