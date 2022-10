Waarpraatsje: Rûge moandei

DE JOUWER – It wie in kreas en myld wykein, mar moandei feroaret it waar bot. It wurdt hiel rûzich.

Sneintenacht wikselje bewolking en in pear opklearringen inoar ôf. By in matige sudewyn is it mei 13 graden in hiel mylde nacht.

Moandei rekket de loft berûn en letter falle der in pear buien. De wyn had moandei de haadrol. Dy komt út it súdwesten en boazet oan. Boppe it fêstelân fan Fryslân sil de wyn matich oant frij krêftich wurde en by de kust lâns krêftich oant hurd, miskien sels wol efkes stoarmich, mei kâns op swiere wynpûsten. Yn ’e rin fan ’e middei jout de wyn him wer wat del. De temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Tiisdei is it skier, mar wol in hiel stik rêstiger.

Jan Brinksma